3 ayrı işyerinde hırsızlık yapan şüpheliyi güvenlik kameraları görüntüledi

İstanbul Kadıköy'de 3 ayrı işyerinden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 3 farklı işyerinde yapılan hırsızlık olayı hakkında çalışma başlattı.

5 ayrı suçtan kaydı çıktı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler inceledikleri güvenlik kamerasından hırsızlık konularını gerçekleştiren şahsın B.İ. olduğunu tespit etti. 5 ayrı suçtan (2 Adet Evden Hırsızlık, 6 Adet Açıktan Hırsızlık, 1 Adet Oto Hırsızlığı, 2 Adet Mala Zarar Verme, 1 Adet Uyuşturucu Madde Kullanmak) kaydı olduğu tespit edilen B.İ. yakalandı.

Yapılan sorgusunda yoklama kaçağı olduğu anlaşılan zanlı gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.