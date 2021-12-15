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3 ayrı işyerinde hırsızlık yapan şüpheliyi güvenlik kameraları görüntüledi

Beş ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı

15 Aralık 2021 09:50

İstanbul Kadıköy'de 3 ayrı işyerinden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 3 farklı işyerinde yapılan hırsızlık olayı hakkında çalışma başlattı.

5 ayrı suçtan kaydı çıktı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler inceledikleri güvenlik kamerasından hırsızlık konularını gerçekleştiren şahsın B.İ. olduğunu tespit etti. 5 ayrı suçtan (2 Adet Evden Hırsızlık, 6 Adet Açıktan Hırsızlık, 1 Adet Oto Hırsızlığı, 2 Adet Mala Zarar Verme, 1 Adet Uyuşturucu Madde Kullanmak) kaydı olduğu tespit edilen B.İ. yakalandı.

Yapılan sorgusunda yoklama kaçağı olduğu anlaşılan zanlı gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

İstanbulkadıköy3 ayrı işyerinde hırsızlıkhırsızlık şüphelisi yakalandı

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