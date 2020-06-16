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3 aydır kapalı olan dükkâna 391 bin lira elektrik faturası geldi: Sanırım ilçenin tüm faturalarını bana yazmışlar

16 Haziran 2020 11:22

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde internet kafe işletmecisi Necmi Ateş’e yeni tip Koronavirüs sürecinde dükkânın kapalı olduğu süre içinde Mart ayında 4 bin 297 lira ve Haziran ayında 391 bin 645 lira elektrik faturası geldi. Ateş, “Zaten 3 aydır kapalıyız. İnternet, su faturaları, kira var. Vergiler işliyor. Bunlarla cebelleşirken, bir de böyle elektrik faturasıyla uğraşıyorum. 30 bin nüfuslu ilçenin bütün faturasını sanırım tek kalemde bana yazmışlar” dedi.

Yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde birçok iş yeri gibi internet kafeler de kapatıldı. 1 Haziran’da atılan normalleşme adımlarıyla birlikte çok sayıda sektörde iş yerleri açılırken internet kafeler, bar, pavyon, disko gibi iş yerlerinin içine dahil edilerek açılmadı. Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde int  ernet kafe işleten Necmi Ateş de işyerinin açılacağı günü beklerken bir sürpriz ile karşılaştı. Ateş'e, Konoravirüs salgını önlemleri çerçevesinde iş yerinin kapalı olduğu Mart ayında 4 bin 297 lira ve Haziran ayında 391 bin 645 lira elektrik faturası geldi.

Ateş, Mart ayındaki faturaya yaptığı itiraz sonuçlanmadan Haziran ayında gelen fatura ile şoke oldu. Ateş, “Zaten 3 aydır kapalıyız. İnternet, su faturaları, kira var. Vergiler işliyor. Bunlarla cebelleşirken, bir de böyle elektrik faturasıyla uğraşıyorum.30 bin nüfuslu ilçenin bütün faturasını sanırım tek kalemde bana yazmışlar” dedi.

Ateş, kendisinin 9 senedir internet kafe işlettiğini ve şimdiye kadar en yüksek faturanın Ocak 2020’de geldiğini söyleyerek, “9 senedir ödediğim en yüksek fatura 2 bin 400 lira. Bu zamana kadar faturalarım 2 bin 400 lirayı geçmedi. Zaten sıkıntılarımız belli. 90 gündür para kazanamadık. Türkiye genelinde 14 bin internet kafe var. Şimdi açılmayı bekliyoruz” diye konuştu.

Ateş, itiraz ettiği elektrik dağıtım şirketini aradığında, önce farutayı ödemesini, daha sonra itiraz etmesinin istendiğini belirterek, "Aradığım görevli bu kadar yüksek fatura karşızında çok şaşırdı. Ancak prosedür gereği, önce fatura bedelini ödemem gerektiğini söyledi. Böyle bir dönemde bu kadar sıkıntı ile boğuşurken bu parayı nasıl bulurum. Bulsam Babaeski'de iki daire alırım" dedi.

Kaynak: Anka

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