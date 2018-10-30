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29 Ekim kutlamasında 'Andımız'ı yanlış okudular

30 Ekim 2018 15:34

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle CHP öncülüğünde diğer siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı kutlama yapıldı. Kutlama programı kapsamında kalabalık, Danıştay'ın kararı sonrası yeniden gündemde olan 'Andımız'ı okumaya karar verdi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman öncülüğünde 'Andımız' yanlış okundu. Kalabalık da Güllü Yaman'ın sözlerini yanlış okuduğu 'Andımız' a eşlik etti. Güllü Yaman, 'Andımız' ı "Ülküm, yurdumu özümden çok sevmektir. Ey büyük Atatürk açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim" diyerek yanlış okurken, "Ülküm yükselmek, ileri gitmektir" demesi gerekiyordu. Güllü Yaman kendisi de yanlış okuduğunu fark edip el kol hareketleri yaptı.

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