29 Ekim'de açılacağı açıklanan AKM'de son durum havadan görüntülendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 29 Ekim'de açılacağını açıkladığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasındaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı tamamlanan ve 29 Ekim'de açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

29 Ekim’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde son çalışmalar yapılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış öncesi projenin çevre düzenlemesini ve çalışmaları birlikte inceledi.

İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış öncesi AKM'deki son hazırlıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Proje Mimarı Murat Tabanlıoğlu ile birlikte yerinde inceledi."

Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede;

"29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak."