289 gündür ölüm orucunda olan Mustafa Koçak'ın ablası: Sağlık süreciyle ilgili bilgi verirken telefonu 6. dakikada kestiler

Adil yargılanma talebiyle 289 gündür ölüm orucunda olan Mustafa Koçak’ın ablası Sevgül Koçak, cezaevindeki kardeşi Mustafa Koçak ile bugün (16 Nisan) telefonda görüştüğünü ancak görüşmenin 6. dakika 21. saniyesinde kesildiğini söyledi.

Sevgül Koçak telefon görüşmesinin kesilmesinin nedenini "Mustafa'ya hastane ve sağlık süreciyle ilgili verdiğimiz bilgileri onun duymaması için yaptılar" sözleriyle açıkladı.

Avukatlarının iki gündür Koçak'ın kaldığı cezaevinin bulunduğu İzmir'de olmasına rağmen Mustafa Koçak'la görüşemediğini belirten Abla Koçak, "Bazı başvurular için Mustafa'nın ıonayını alması gerekiyor ama bunu bile kabul etmiyorlar" dedi.

"Kime gitsek, nereye başvursak emir ve talimat yukarıdan"

Abla Koçak, "Kime gitsek nereye başvursak talimat ve emirler yukarıdan, 'yapamayız, görüştüremeyiz' diyorlar. Yeter artık çok vaktimiz kalmadı. Kardeşimin üzerinden kirli ellerinizi çekin. Katili, sapığı, tecavüzcüsü, mafya babası hepsini bıraktınız. Benim kardeşimi bırakmadınız. Sizin yarattığınız itirafçılar bugün kardeşimin ölmesine neden oluyor. Kardeşimin tedavi olmasının önündeki en büyük engelsiniz" ifadesini kullandı.

"Bari bırakın yanımızda ölsün"

Koçak'ın ölmesinin istendiğini söyleyen Sevgül Koçak, "Ölmesini istiyorsunuz. Bari bırakın yanımızda ölsün. Son nefesini yanımızda versin. Bütün kalçası ayaklarına kadar ödem toplamış. Adil yargılama istiyoruz yapmıyorsunuz. Çok kötü durumda tahliye edilsin diyoruz etmiyorsunuz. Kapıda bile beklettirmiyorsunuz. Bu kadar zalim olmayın. Mustafa bir gün siz de adaletsizliğe maruz kalmayın diye direniyor. Mustafa'ya ses olun. Onu ailesine hasret öldürmeyin" diye konuştu.

Koçak, ölüm orucunun 289. gününde

İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 31 Mart 2015’te makam odasında öldürülmesine ilişkin yargılanan Mustafa Koçak, geçtiğimiz yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Koçak, söz konusu ceza sonrası; adil ve bağımsız mahkemelerde yargılanma ve işkencecilerin yargılanması talebiyle açlık grevine başlamıştı. Eylemini 93’üncü gününde ölüm orucuna çeviren Koçak’a eyleminin 255’inci günündeyken zorla müdahale edilmişti. 12 Mart’ta Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne götürülen Koçak, eylemine burada devam ediyor. Koçak, ölüm orucu eyleminin 289. gününde.

