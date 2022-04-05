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28 yıldır cezaevinde olan şair İlhan Sami Çomak'ın ödülünü anne ve babası aldı

05 Nisan 2022 11:27

15. Metin Altıok Şiir Ödülü, 28 yıldır cezaevinde olan şair İlhan Sami Çomak'ın "Hayattayız Nihayet" kitabına verildi. Ödülü cezaevinde olan Çomak'ın yerine anne ve babası aldı. 

Doğan Hızlan başkanlığında, Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan ve Haydar Ergülen'den oluşan seçici kurul ödülün oybirliğiyle Çomak'a verilmesini kararlaştırdı.

 

15. Metin Altıok Şiir Ödülüİlhan Sami ÇomakHayattayız Nihayet

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