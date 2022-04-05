28 yıldır cezaevinde olan şair İlhan Sami Çomak'ın ödülünü anne ve babası aldı

05 Nisan 2022 11:27
15. Metin Altıok Şiir Ödülü, 28 yıldır cezaevinde olan şair İlhan Sami Çomak'ın "Hayattayız Nihayet" kitabına verildi. Ödülü cezaevinde olan Çomak'ın yerine anne ve babası aldı.
Doğan Hızlan başkanlığında, Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan ve Haydar Ergülen'den oluşan seçici kurul ödülün oybirliğiyle Çomak'a verilmesini kararlaştırdı.
Metin Altıok Şiir Ödülü Seçici Kurulu, ödülün verilmesindeki gerekçeyi şu sözlerle anlatmıştı:
"İnsanın ölümcül bir yalnızlık, 'bir hafıza kaybı' içinde çürüdüğü; doğanın yıkıcı bir sevgisizlikte can çekiştiği, toplumun, korku ve şiddetten başka bir geleceğinin kalmadığı bir dünyada, 28 yıldır bu dünyanın içinde yaşamadığı halde, olağanüstü bir şiirle, pürüzsüz bir dil ve derinlikle, emekle, aşkla, özgürlük tutkusuyla, barış hayaliyle dünyayı ve insanı yeniden kurduğu için, 15. Metin Altıok Şiir Ödülü, İlhan Sami Çomak'ın "Hayattayız Nihayet" kitabına oybirliğiyle sunulmuştur. Şairimizi kutluyoruz. "
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