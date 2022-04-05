28 yıldır cezaevinde olan şair İlhan Sami Çomak'ın ödülünü anne ve babası aldı

Metin Altıok Şiir Ödülü Seçici Kurulu, ödülün verilmesindeki gerekçeyi şu sözlerle anlatmıştı:

"İnsanın ölümcül bir yalnızlık, 'bir hafıza kaybı' içinde çürüdüğü; doğanın yıkıcı bir sevgisizlikte can çekiştiği, toplumun, korku ve şiddetten başka bir geleceğinin kalmadığı bir dünyada, 28 yıldır bu dünyanın içinde yaşamadığı halde, olağanüstü bir şiirle, pürüzsüz bir dil ve derinlikle, emekle, aşkla, özgürlük tutkusuyla, barış hayaliyle dünyayı ve insanı yeniden kurduğu için, 15. Metin Altıok Şiir Ödülü, İlhan Sami Çomak'ın "Hayattayız Nihayet" kitabına oybirliğiyle sunulmuştur. Şairimizi kutluyoruz. "