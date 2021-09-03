28. İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer: İnsanları birkaç saatliğine hayatın kaygılarından, endişelerinden uzaklaştırabilmesi bile çok değerli

Akustik24’te bu hafta 28. İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, Ayşen Güven’e konuk oldu. İzer, 1 Eylül’de başlayan festivalle şehrin büründüğü caz halini, kaçırılmayacaklar listesini, festival ekibinin motivasyon noktalarını anlattı.

Parklarda ağaçlarla, insanlarla cazı buluşturan festivalde yerli ve yabancı pek çok sanatçı sahne alacak. 40’a yakın konserin yanı sıra festival, her yaştan izleyici için birçok ücretsiz etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

Şenay Lambaoğlu, Batu Şallıel, Ayşe Tütüncü, Alper Sönmez gibi çok önemli cazcıların dinleyicileriyle buluşmayı iple çektiği festivalde Avrupa cazının önde gelen müzisyenlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen Niels Broos ile Mabel Matiz de yer alıyor. Atlantic Records'ın efsane parçalarına getirdiği benzersiz yorumuyla Karsu, BBC Yılın Sanatçısı Ödülü sahibi Arlo Parks, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı ''İhtimaller'' projesiyle Kenan Doğulu, Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Kidjo, bu topraklardan şarkılarla dünyaya gerdan kırdıran Altın Gün, ücretsiz Parklarda Caz konserleri ve daha nicesi 28. İstanbul Caz Festivali'nde.

28. İstanbul Caz Festivali 19. kez Genç Cazcılarını da belirledi. CAZCUZ, Deniz Akan Quartet, Gökhan Ulusoy Trio, Kick The Switch, Neffsazz isimli topluluk ve projeler 28. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde yer almaya hak kazandılar.

28. İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer festival ekibi olarak ülke atmosferinden etkilenmekle beraber “Bu yaptığımız etkinliklerin, güzel konserlerin ulaştığı insanlara biraz daha yaşama sevinci veya devam edebilme heyecanı verebilmesi motivasyon noktalarımızdan. Hiçbir şey değilse birkaç saatliğine o hayatın kaygılarından, endişelerinden uzaklaştırılabilmesi bile çok değerli bir şey aslında" diyor.

19. kez düzenlenen “Genç Caz” konserlerinde bu yıl Mehmet Uluğ adına uzanan dokunuşa dikkat çeken İzer, “Genç Caz’da seçilen sanatçılar sadece konser veriyorlardı ama bu yıldan itibaren Genç Caz albümüyle de bunlar kalıcılaşacak” diyerek bir güzel haber daha veriyor.

Caz Festivali’nde şaşırtıcı konserlerden biri olan ''İhtimaller'' projesiyle Kenan Doğulu sahnesini de anlatan Harun İzer, “Türkiye pop müziğinin çok önemli isimlerinden biri Kenan Doğulu. Aslında çok tepki alıyoruz ‘Kenan Doğulu’nun doğru yeri burası mı” diye. Ama bir sürü insan şunun farkında değil kendisinin çok başarılı bir caz kaydı var ‘İhtimaller’ ismindeki albüm” derken şunları da ekliyor: “Biz kendisini Caz Festivali sahnesine taşıyabilmekten çok mutluyuz ve gururluyuz”

Festivalin Vitrin Panelleri bölümünde ise müziğe dair pek çok şey konuşulacak.

Ayrıntılı bilgi ve festivale katılım sağlamak için: https://caz.iksv.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

28. İstanbul Caz Festivali’ne dair merak ettiklerinizi Direktörü Harun İzer Akustik24’te anlattı.

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