28. İstanbul Caz Festivali başladı; Direktör Harun İzer ve Ahmet Uluğ festivali anlattı

İstanbul’un geleneklerinden biri olan İstanbul Caz Festivali, bu sene 28. kez müzikseverleri konserlere davet ediyor. Pandemi şartları nedeniyle biraz değişen programın biletleri passo.com adresinde satışta.

Bu sene programın Genç Caz bölümünde çok özel bir birliktelik var: Mehmet Uluğ Fonu ile Genç Caz birleşerek daha güçlü hale geldi. Festivalde 19 yıldır devam eden Genç Caz projesi bu yıl 2013’te kaybettiğimiz müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu ile gelecek vadeden genç müzisyenlerin yaratıcılıkları ve kariyer gelişimleri desteklenecek ve seslerini Türkiye’den dünyaya duyurmaları sağlanacak.

Bu güzel birliktelik vesilesi ile Heja Bozyel festival direktörü Harun İzer ve Ahmet Uluğ ile sohbet etti.