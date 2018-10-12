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28 Eylül 2017 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, biz de onu size verelim

12 Ekim 2018 19:55

İzmir'de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'örgüt içi hiyerarşik yapıda olmamasına rağmen örgüt üyeliği' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Geçen sene Eylül ayında Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizde de bir papaz (Fethullah Gülen) var, bizde de. 'Ver papazı, al diğer papazı' dedim. Hemen, 'karıştırma orayı' diyorlar. Yok öyle şey" ifadelerini kullanmıştı.

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