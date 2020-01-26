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27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

26 Ocak 2020 15:42

Rusya'da apartmanın penceresinden düşen 27 yaşındaki bir kadın ayağa kalkıp yürümeye devam etti. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

Rusya'nın Izluchinsk kentinde apartmanın penceresinden 27 metre aşağıya düşüp zemine çakılan kadın ayağa kalkarak yürümeye devam etti. Hastaneye kaldırılan kadının hiçbir kemiğinin kırılmadığı, sadece iç organlarının çarpmadan dolayı incindiği belirtildi. Hastane yetkilileri, aşağı düşerken havada birkaç takla atan kadının, kaldırımda bulunan kar tepesinin üzerine düşmesi sonucu hafif yaralı kurtulduğunu belirtti.

 

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