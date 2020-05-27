T24 LogoT24 Logo
Haberler

27 günlük bebekten 73 yaşındaki dedeye kadar tüm aile korona virüsü yendi

27 Mayıs 2020 16:51

Ordu’da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) 27 günlükken yakalanan bebeğin de bulunduğu 8 kişilik Ölmez ailesi sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Akciğer rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki Ali, engelli kızları Fatma ile Döndü, erkek çocukları Ali, gelinleri Menekşe, 27 günlük torun İkra ile diğer torunlar Eylül ve Cemre Ölmez ailesi, bir süre önce Koronavirüs testleri pozitif çıkınca Medical Park Ordu Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 günlük başarılı bir tedavi süreci uygulanan 8 kişilik aile, sağlıklı bir şekilde doktorlar ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.

“Tedavi süreçleri güzel bir şekilde ilerledi”
Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, yaklaşık 10 gün önce müracaat eden Ölmez ailesini, Kovid-19 tanısıyla tedavi altına aldıklarını söyledi. 8 kişilik aileden çok iyi yanıt aldıklarını ve ailenin tedaviye güzel yanıt verdiğini ifade eden Dr. Mesut Şahin, “Bilim kurulunun belirlediği tedavi ile uygulanan süreçte bir sorun yaşamadık. 2 engelli bireyin, akciğer rahatsızlığı olan bir kişinin olmasına ve bir de bebeğimizin olmasına karşılık tedavi süreci güzeldi” dedi.

“Çocuğumun kokusunu alabiliyorum”
27 günlük bebek olan İkra Ölmez’in annesi Menekşe Ölmez de ailecek yakalandıkları Koronavirüsü tedavisini sağlıklı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bütün personel çok yardımcı oldu. Bu hastalıktan biz de korktuk. Birkaç gün öncesinde ben de hissetmiştim ama ‘evde atlatırız’ diye düşündük. Sonra koku ve tat duyumuzu kaybedince kontrolleri yaptırdık. Hastaneye yatında korkulacak bir şey olmadığını fark ettik. Tüm duyularım yerine geldi, çocuğumun kokusunu alabiliyorum. Biz ne kadar dikkat etsek de bir şekilde bulaşabiliyor. İnsanlar kontrollerini yaptırsınlar, tedavi sürecinden korkmasınlar” diye konuştu.
Akciğer rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki Ali Ölmez ile oğlu Ali Ölmez ise herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirterek, tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ETİKETLER

ordukoronavirüsailecovi-19salgın

Diğer Videolar

30 yıl boyunca dev etkinliklere sahne olan 'Saray' yerle bir oldu

İmamoğlu'ndan Bellini paylaşımı: Bu tablo şehrimizin ve tarihimizin bir sembolü olacak

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Temmuz 2020

Eski MAZLUMDER Başkanı, HDP’li Gergerlioğlu’ndan AKP’ye Ayasofya tepkisi: Toplumu dinden soğutuyorsunuz!

Gergerlioğlu'nun "50 milyar için Doğu Türkistan’ı sattınız” sözlerine MHP'li Akçay'dan yanıt: Ne yapacağız, Çin'e savaş mı açacağız?

Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği | Ümit Kıvanç: Osman yeryüzü adaleti için çalışan birisidir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Türkiye'nin en önemli sorunu çözüldü; artık karada ölüm yok!"...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hyundai'den 'debriyajsız düz vitesli' otomobil...

Nesli tükenen kuşların avlanmasına oy birliğiyle karar verildi!...

Orhan Pamuk: Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık...

Tost yerken çekildiği fotoğraf için açtığı dava Selçuk Yöntem'in başına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Türkiye'nin en önemli sorunu çözüldü; artık karada ölüm yok!"...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24