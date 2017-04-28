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27 dakikalık gecikmenin cezası 17 ay hapis

28 Nisan 2017 19:45

Antalya'da, denetimli serbestlikten yararlanarak elektronik kelepçeyle serbest bırakılan hükümlü Recep Bilgin, eve 27 dakika geç gitmenin bedelini tam 17 ay hapis yatarak ödeyecek. 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Bilgin, cezasının iptal edilmesini istiyor. CNNTürk'te yer alan habere göre hükümlü Recep Bilgin, kurallara göre, her gün saat 21.00-07.00 saatleri arasında evde bulunmak zorundaydı. 12 Mart günü yolda kalan babasını almak için yola çıktığı güne kadar yani 7 ay boyunca bu kuralı hiç ihlal etmedi. Dilekçesi kabul edilmedi 27 dakikalık gecikme Bilgin'e 17 ay hapis cezası olarak geri döndü. Bilgin'in gecikmeyle ilgili verdiği dilekçe kabul edilmedi. Denetimli serbestlik bürosu gelip elektronik kelepçeyi aldı. Simit satarak engelli eşine ve 7 aylık bebeğine bakan Bilgin, Pazartesi günü teslim olacak. Onun ve ailesinin tek isteği, cezanın iptal edilmesi.

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