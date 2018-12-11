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268 yıllık tarihe havalandırma borusu taktılar

11 Aralık 2018 14:44

Bolu'da, geçen yıl kafe olarak işletilmeye başlayan ve içinde Eskici Baba Türbesi'nin de bulunduğu 268 yıllık tarihi olan Aşağı Taşhan'ın duvarının kırılarak metal havalandırma borusunun takılması tepki çekti. Tepkiler üzerine kırık, dökük haldeki duvar alçıyla kaplandı. Bolu Belediyesi, Büyükcami Mahallesi'nde 600 yıllık tarihi Yıldırım Beyazıt Camisi'nin yanında olan Aşağı Taşhan'ı satın alarak orijinal yapısında restore edilmesi için proje hazırladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinlerin ardından 268 yıllık taşhanın restorasyonuna başlandı. Tarihi taşhan restorasyon çalışmasının ardından eski doğal haline kavuşturuldu. Geçen yıl restorasyon çalışmaları biten Taşhan yap, işlet, devret usulü ile Erdal Erdal isimli kişiye işletmesi verilerek kafe olarak hizmete açıldı.

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