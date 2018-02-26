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26. yılında Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı

26 Şubat 2018 19:37

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, katliamın 26. yıldönümünde anma töreni için binlerce kişi, Azatlık Meydanı'ndan "Hocalı Anıtı"na yürüdü. Azerbaycan Cumhurbaskanı İlham Aliyev Anıtın önünde resmi törenle karşılandı. Törene bakanlar, milletvekilleri ile Türkiye'nin Azerbaycan'daki Büyükelçisi ile birlikte çok sayıda bürokrat yer aldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, törende anıt önüne çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Sonra Cumhurbaşkanın birinci yardımcısı Mihriban Aliyeva, Başbakan Artur Rasizade, Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, anıta gül ve karanfil bıraktı. Törenin resmi kısmından sonra binlerce Azerbaycanlı, Ermenilerin katlettiği 613 kişiyi anmak ve saygı duruşunda bulunmak için Hocalı Anıtına akın etti. Büyükelçilik çalışanlarıyla birlikte Hocalı Abidesi'ni ziyaret eden Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "26 yıldır Azerbaycan halkı 613 kardeşinin acısıyla yaşıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Azerbaycan halkının bu acılı gününde yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yaşananlar sadece Azerbaycan'ı değil, bütün Türk milletini hedef alan çok alçakça bir saldırıdır. Bu cinayeti gerçekleştirenlerin artık adalet önüne çıkıp hesap verme vakti çoktan gelip geçmiştir. Bu çığlığımızı her sene daha da yüksek sesle duyurarak, Hocalı'ya adaletin gelmesi için elimizden gelen çabayı harcamaya devam edeceğiz" dedi.

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