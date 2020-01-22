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Askerden firar etti; 26 yıl sonra yakalandı

22 Ocak 2020 11:28

Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1994 yılından beri asker firarisi olarak aranan ve 58 yaşında olduğu belirtilen bir kişi Diyarbakır'da yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. 

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında 21 Ocak Salı günü Diyarbakır-Şanlıurfa istikametinde seyir halinde bulunan bir aracın yol kontrol noktasında durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu araç içerisinde yolcu olarak bulunan bir şahıs, kimliğinin yanında olmadığını, kimliğini ibraz edecek başka bir belgenin bulunmadığını beyan etmesi ve şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kimliğinin tespiti için araçtan indirilmiştir. Şahıs araçtan inmesini müteakip cebinden çıkardığı kimliği ibraz etmiş, yapılan kimlik sorgulamasında Tekirdağ 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan aranma kaydı bulunduğu, şahsın 58 yaşında olduğu ve 1994 yılından beri asker firarisi olduğu tespit edilmiş, H.S. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

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