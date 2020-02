26 Temmuz 1928 | Tüm zamanların en başarılı, en yetenekli ve en sıradışı yönetmenlerinden biri olan Stanley Kubrick dünyaya geldi

Tüm zamanların en başarılı, en yetenekli ve en sıradışı yönetmenlerinden biri olan Stanley Kubrick 1928 yılında bugün New York'ta dünyaya geldi. Stanley Kubrick 26 Temmuz 1928'de New York'ta doğmuştur. Babası tarafından alınan fotoğraf makinesi ile fotoğrafçılığa ilgi duymaya başlayan usta yönetmen, okul hayatında çok başarılı değildir. Genelde derslere ilgi duymuyordu. William Howard Taft Lisesi'ne giden ve 1945'te mezun olan Kubrick, 1946'da New York City College'da akşam sınıflarına gitmeye başlamıştır. Yetenekli bir fotoğrafçıydı ve lisedeyken bile Look dergisine bir dizi fotoğraf satmıştı ve ilk olarak aynı dergide kısa zamanlı bir fotoğrafçı olarak işe başlamasının ardından tam gün çalışan bir fotoğrafçı oldu. Bu süre zarfında film yapma filmlerde bilim ve sanata da giderek daha fazla ilgi duyan Stanley Kubrick, özellikle yönetmen Max Ophuls ve Elia Kazan'ın tarzından esinlenmiştir. 1951'de, ilk filmi'Günün Fırsatı'nı yönetti. Daha sonra Look dergisindeki görevinden ayrılan ve film yapımına odaklanmaya başlayan Stanley Kubrick, 1951'de Flying Padre belgeselini yönetti. 1953'te ilk renkli filmi The Seafarers'ı çeken Kubrick, daha sonra Killer's Kiss (1955), Öldürme (1956) ve Şöhret Yolları (1957) filmlerini yaptı. 1960'da Spartacus filmi ile kendini gösteren Kubrick, 1962'de Lolita filminin yönetmenliğini yaptı ve büyük ses getirdi. 1968'de Arthur C. Clarke ile birlikte senaryosunu yazdığı 2001: A Space Odyssey filminin yönetmenliğini yapan Stanley Kubrick, 1971 yılında şiddetli ve rahatsız edici görüntüleri ile A Clock work Orange filminin yönetmenliğini yapmış, film açık içeriği nedeniyle eleştirilmiş, ancak yine de çeşitli ödüller için aday gösterilmiştir. 1975'de Barry Lyndon filmi ile 4 yıllık araya son veren Stanley Kubrick, 1980'lerde yalnızca iki film yaptı. Bunlardan biri kült kabul edilen Shining (1980) olurken, diğeri Full Metal Jacket (1987) filmiydi. Stanley Kubrick ölmeden önce son filmini 1999'da çekti. Başrolünde Tom Cruise'nin bulunduğu Eyes Wide Shut eleştirmenler ve izleyici tarafından beğenildi. “AI : Artifical Intelligence” adlı proje sürerken bir yandan da hayalini kurduğu “Eyes Wide Shut” (1999)'ın fikirleri ortaya çıktı. Bu filmde evli iki oyuncu olan Tom Cruse ve Nikole Kidman ile çalıştı. Filmin hazırlık aşaması uzun ve sancılı geçti. Bu filmde mutlak mükemmellik peşindeydi. Filmin gösterime girmesinden kısa bir süre sonra 7 Mart 1999 tarihinde uykusunda vefat etti.