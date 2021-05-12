2511 engelli öğretmen haziran ayında atama bekliyor

Pandemi gerekçesiyle 3 kez sınavları ertelenen engelli öğretmenler haziranda atanma taleplerini dile getirdi.

Atanamayan engelli öğretmenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sosyal medyada yayınladıkları video ile seslerini duyurmaya çalışan engelli öğretmenler, "Bizler bin bir zorlukla okulunu bitirmiş 2020 EKPSS'ye girmiş atanamayan engelli öğretmenleriz, fakat kontenjanların azlığından maalesef biz de etkilendik. Haziran ayında yapılacak engelli öğretmen atamalarında, toplam engelli öğretmen sayımız olan 2511 kişinin atanmasını talep ediyoruz'' dedi.