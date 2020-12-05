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25 yıl sonra mesleğine döndüğü günleri Kim Milyoner Olmak İster'de anlatmıştı; Dr. Adnan Çetin, Covid-19'a yenik düştü

Çetin, 2017 yılında ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştı

05 Aralık 2020 09:22

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönen, mezun olduktan sonra Mayıs 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, Koronavirüs nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

Adnan Çetin, 2017 yılında ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılarak hayat hikayesini izleyicilerle paylaşmıştı.

Dr. Çetin'in vefatı, hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu. Hastanenin başsağlığı paylaşımında, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin özverili çalışanlarından Acil Servis Hekimlerimizden Dr. Adnan Çetin, 39 gündür mücadele verdiği Kovid-19'a yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil niyaz ediyor, sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Dr. Adnan ÇetinATVKim Milyoner Olmak İsteraşakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiKoronavirüscovid-19Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi

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