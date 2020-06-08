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25 yıl önce öldürülen Savaş Buldan'ın kızı, 'Babam Hakkında: Katarsis' belgeseliyle yaşadıklarına ışık tuttu

08 Haziran 2020 16:53

Savaş Buldan’ın öldürüldüğü gün dünyaya gelen kızı Zelal Buldan, 25 senedir ailesinin içinde  konuşulmayan bir konuyu belgeselle anlattı. Babam Hakkında: Katarsis (Documentary – About My Father: Catharsis) adıyla yayınlanan belgesel Zelal Buldan’ın Youtube hesabında.

Belgeseli sosyal medya hesaplarından paylaşan Buldan, “Biraz hafifletsin diye içe atılanları bu belgesel. Babam Savaş Buldan’ın ve bütün kaybedilenlerin anısına, saygıyla” ifadelerini kullandı.

Kurgusunda Salih Ortaçağ, renk tasarımında Mert Döğücü, ses tasarımında Murat Başaran, altyazılarda da Rojda Bulut’un yer aldığı belgeselin sonunda, “Babam Savaş Buldan’ın ve tüm kaybedilenlerin anısına, saygıyla” ifadelerine yer verildi.

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