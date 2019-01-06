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25 kuruşluk poşeti pazar tezgahında 10 kuruşa satıyor

06 Ocak 2019 15:49

Düzce'de büyük marketlerde poşetlerin 25 kuruştan satılmasına tepki gösteren Murat Öztürk, pazarda 10 kuruşa poşet sattı. Murat Öztürk, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan pazarda tanesi 10 kuruştan poşet sattı. Özel güvenlik görevlisi olan Murat Öztürk, "Gel vatandaş, renkli, cıvıl cıvıl poşetler bizde 10 kuruş'' ve "Pazarda bedava markette 25 kuruş . Yırtılmaz, yıpranmaz. Markete gideceksen poşeti benden al" diye bağırarak poşetleri satmaya çalıştı. Tepki amacıyla poşet sattığını belirten Murat Öztürk, "Tepki olsun diye yapıyorum. Bedavadan reklam yaptırıyorlar. Bir markete gittiğimizde en az 5-6 poşetle çıkıyoruz. Neden reklamlarını yapalım? 6 poşet 1 ekmek yapıyor. Bu zamanda insanlar ekmeği zor bulurken, poşete böyle saçma bir uygulama yaptılar. Eğer çevreyi korumaksa amaç, o zaman vatandaşın elindeki poşetleri 10 kuruşa geri alsınlar. Marketten 25 kuruş karşılığı aldığınız poşetler doğayı kirletmeyecek mi? Eğer doğayı koruyacaksan, geleceği koruyacaksan vatandaştan 10 kuruşa geri al. İnsanlar 10 kuruşun hesabını yaparken bunu yapmaları çok yanlış" dedi.

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