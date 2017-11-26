25 Kasım: Kadınlar şiddeti protesto için sokağa çıktı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, dünyanın pek çok kentinde kadınlar "şiddeti" protesto için sokağa çıktı. Birçok yerde yürüyüşlere erkekler de katılım gösterdi. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Hollanda Konsolosluğu önünde Türkçe , Kürtçe ve Arapça okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında ayağa kalkan kadınlarla beraber bir kez daha sokaklardayız. Sadece bugün değil 1 yıldır neredeyse aralıksız kentlerin meydanlarında itiraz ediyoruz, direniyoruz. Boşanıp boşanmayacağımız, doğurup doğurmayacağımız ve kaç çocuğu nasıl doğuracağımız bizim kararımızdır. Çocukların velayetini kimin alacağını, hangi mahallenin imam hatip okuluna mecbur edileceklerini, hangi topraklarda, hangi savaşta ölmeleri gerektiğini, haysiyetli bir biçimde gömülüp gömülmeyeceklerini belirleyen sisteminize itaat etmiyoruz." Sivil araştırmacıların verilerine göre, 2017'nin ilk 10 ayında 240 kadın ve kız çocuğu öldürüldü, 77 kadına tecavüz edildi, 286 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu. Dünyanın diğer kentlerinde de kadınlar meydanlarda bir araya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişinin katıldığı eylemde Devlet Başkanı Emmanuel Macron bir konuşma yaparak, ülkede her üç günde bir kadının öldürülmesinin utanç verici olduğunu söyledi.