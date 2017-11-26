T24 LogoT24 Logo
Haberler

25 Kasım: Kadınlar şiddeti protesto için sokağa çıktı

26 Kasım 2017 14:45

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, dünyanın pek çok kentinde kadınlar "şiddeti" protesto için sokağa çıktı. Birçok yerde yürüyüşlere erkekler de katılım gösterdi. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Hollanda Konsolosluğu önünde Türkçe , Kürtçe ve Arapça okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında ayağa kalkan kadınlarla beraber bir kez daha sokaklardayız. Sadece bugün değil 1 yıldır neredeyse aralıksız kentlerin meydanlarında itiraz ediyoruz, direniyoruz. Boşanıp boşanmayacağımız, doğurup doğurmayacağımız ve kaç çocuğu nasıl doğuracağımız bizim kararımızdır. Çocukların velayetini kimin alacağını, hangi mahallenin imam hatip okuluna mecbur edileceklerini, hangi topraklarda, hangi savaşta ölmeleri gerektiğini, haysiyetli bir biçimde gömülüp gömülmeyeceklerini belirleyen sisteminize itaat etmiyoruz." Sivil araştırmacıların verilerine göre, 2017'nin ilk 10 ayında 240 kadın ve kız çocuğu öldürüldü, 77 kadına tecavüz edildi, 286 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu. Dünyanın diğer kentlerinde de kadınlar meydanlarda bir araya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişinin katıldığı eylemde Devlet Başkanı Emmanuel Macron bir konuşma yaparak, ülkede her üç günde bir kadının öldürülmesinin utanç verici olduğunu söyledi.

ETİKETLER

25 kasımkadına yönelik şiddetkadınlar şiddeti protesto ettimücadele ve dayanışma günü

Diğer Videolar

Pakistan'da parfüm fabrikasında patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

ABD’de marinada yangın: en az 8 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var

Kaza yapan kamyonet, otoparktaki aracın üstüne çıktı

İşte Maserati’nin elektrikli modelinin sesi!

Petshop, içindeki hayvanlarla birlikte yandı

Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından kaydedilen İHA görüntüleri yayınlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24