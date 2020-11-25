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25 Kasım’da Türkiye’nin şiddet karnesi: ‘’14 yaşımda evlendirildim, çeyizimde oyuncaklarım vardı’’

Kadınlar Hegemonya belgeselinde Türkiye'deki şiddeti anlattı

25 Kasım 2020 15:43

Kadın Hakları Dijital Veri Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Türkiye’de kadına yönelik şiddetin en önemli toplumsal sorunlardan biri olduğunu ‘’Hegemonya’’ isimli belgeselde anlattı.

Hegemonya’da kadınlar yaşadıkları ve şahit oldukları şiddet olaylarını anlatırken şiddetin, kabul edilenin aksine sadece fiziksel olmadığını belirtti.
 
Kadınların ikili ilişkilerde ‘’normal’’ algılarını toplumun belirlediğini ve çoğu kadının bu yüzden psikolojik şiddetin farkına varamadığına dikkat çeken belegeselde, feminizmin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güvenli bir yaşama temel oluşturduğu aktarıldı.

TIKLAYIN- HEGEMONYA | kadinhaklari.org - Kadın Hakları Dijital Veri Platformu

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