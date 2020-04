25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Cary Joji Fukunaga'nın yönetmenliğin üstlendiği, Daniel Craig'in beşinci ve son kez başrolde yer aldığı 25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın ikinci fragmanı yayınlandı.

8 Nisan'da gösterime başlayacak olan filmin oyuncu kadrosunda 'Léa Seydoux, Christoph Walt ve Rami Malek' gibi isimler rol alıyor.

Filmin konusu:

Uzun zamandır tatilde olan James Bond'u herkes ölü sanıyor. Ancak bu süreç eski arkadaşlarından Felix Leiter‘in yardımını istemesiyle son buluyor. 007 olmaya kaldığı yerden devam etmeye hazırlanırken bu kod adının başka bir ajana verildiğini öğreniyor. İkili birlikte kaçırılan bir bilim adamını kurtarmaya çabalıyor.