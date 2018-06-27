25. İstanbul Caz Festivali, Türk caz tarihinden yıldız yağmuruyla başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 21 yıldır Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro'da gerçekleştirilen açılış töreni ve konseriyle başladı. 25. İstanbul Caz Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülleri'nin caz müziğinin usta isimleri Nezih Yeşilnil, Şevket Uğurluer ve Balarası Ahmet'e takdim edildiği gecede, Türkiye caz sahnesinin en önemli solist ve toplulukları, Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde izleyenlere eşsiz bir gece yaşattı.