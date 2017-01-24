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24'üncü 24 Ocak: Uğur Mumcu'ya saygı, sevgi, ağıt, karanfil...

24 Ocak 2017 20:47

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24’üncü yılında, hayatını kaybettiği ve adının verildiği Uğur Mumcu Sokağı’nda düzenlenen törenle anıldı. Mumcu’nun suikasta uğradığı alandaki anma törenine, çok sayıda vatandaşın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ve çocukları Özge Mumcu ile Özgür Mumcu katıldı. Kılıçdaroğlu törende, "Hâlâ bekliyoruz. Silahı çeken katillerin arkasında kimler vardı, asıl failler kimlerdir; onların bulunması için söz verilmişti" ifadesini kullandı. Mumcu Ailesi ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı’na karanfil bıraktıktan sonra Uğur Mumcu’nun anıtına geçip, birlikte yaktıkları mumları bıraktı.

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