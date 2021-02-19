24 TV'de, BirGün gazetesinin "Reis mükemmel bir insan" reklamına yorum: "Böyle bir manşeti de anca siz atarsınız"

T24 Haber Merkezi

BirGün gazetesinin 17. kuruluş yılı vesilesiyle verdiği "Reis mükemmel bir insan" başlıklı abone çağrısı reklamı, AKP'ye yakınlığı ile bilinen 24 TV'de Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç tarafından yorumlandı.

Kendi reklamlarının gazete manşeti olarak yorumlandığı programın görüntülerini paylaşan BirGün gazetesi ise paylaşımına "Bir gün bu 'zekaya' mahkûm olmamak için" ifadesini kullandı.

Gazetenin reklamında, "Yoksulluk bitti, hepimiz zenginiz, beşli ekip nefis inşaatlar yapıyor. Reis mükemmel bir insan...Bir gün sadece böyle haberler duymak istemiyorsan" denilerek abonelik çağrısı yapılıyor.