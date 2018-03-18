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24 otomobil çalan şüpheli: Cezaevinden çıkayım, 50 otomobil daha çalacağım

18 Mart 2018 19:29

Kayseri'de son iki ayda 24 otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Cezaevinden çıkayım, 50 otomobil daha çalacağım" dedi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen araç hırsılığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalınan bir otomobil, dün polis ekiplerince durduruldu, içindeki Y.G., B.Ö. ve S.G. gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sorgulamalarında, son iki ayda 24 otomobil çaldıklarını söyledi. Şüphelilerin yer göstermesiyle diğer 23 otomobil de bulundu. Çalıntı otomobiller sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesin'ne götürüldü. Şüphelilerden biri hastane girişinde kendilerini görüntüleyen gazeteciye, "Beni iyi çek, gazetelere de iyi yaz. Çıkayım, 50 otomobil daha çalacağım" dedi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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