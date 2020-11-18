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Akustik 24

24. İstanbul Tiyatro Festivali direktörü Leman Yılmaz: Birlikte direnmemiz gerekiyor

Fiziki gösteriler sahnelerde, çevrimiçi projeler İKSV'nin sitesinde

18 Kasım 2020 14:30

24. İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım Cumartesi akşamı Yapı Kredi Bomontiada’da gerçekleşen açılış gösterisi Diagonale Ascendante ile başladı. Festival direktörü Leman Yılmaz festivalin ilk günlerinde Akustik24’te Ayşen Güven’e konuk oldu.

1 Aralık’a kadar hem sahnelerde hem de çevrimiçi platformda sürecek olan festivalin pandemi şartlarında karşılaştığı organizasyon zorluklarını, bu yıl neleri öncelediklerini, mekanlardaki salgın önlemlerini anlatan Leman Yılmaz her şeye rağmen festivali gerçekleştirmeyi de bir direnç noktası olarak gördüklerini vurguladı.

Fiziki gösteriler sahnelerde, çevrimiçi projeler online.iksv.org adresinde.

Özel/bağımsız tiyatrolarla içinden geçtikleri bu kötü dönemde dayanışmayı önemseyerek programda ağırlık verdiklerini söyleyen Yılmaz, kadın temasının da bu yılki programda öne çıktığını belirtti.

Festivalin yan etkinliklerinin bu yıl da pas geçilmediğine dikkat çeken Yılmaz, Onur Ödülleri’nin sahipleri; Belçikalı yönetmen Ivo van Hove, dansçı, koreograf Geyvan McMillen ve yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun da tiyatro sanatı adına önemlerini hatırlattı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali direktörü Leman Yılmaz, çevrimiçi gösteriler sayesinde bu yıl dünyanın her yerinden takip edebileceklerini de vurguladı.

Yeniden sokağa çıkma yasakları başlarken tiyatroların durumunu da değerlendiren Yılmaz, “Bu şartlarda bu ekipler aylardır ya zoom üzerinden ya da güvenliğini, temizliğini bildikleri mekanlarda prova yapıyor. Bu çok değerli, bu bir emek ve sahip çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ayakta kalmak için de birlikte direnmemiz gerekiyor” diye konuştu.

24. İstanbul Tiyatro Festivali direktörü Leman Yılmaz ile Akustik24 söyleşisi yayında. İster izleyin, ister dinleyin!

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