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24. İstanbul Caz Festivali, flamenkonun gitarist ve bestecilerinden Paco de Lucia’ya bir saygı duruşu

23 Haziran 2017 21:47

24. İstanbul Caz Festivali, flamenkonun kült gitarist ve bestecilerinden Paco de Lucia’ya bir saygı duruşu niteliğindeki “Paco De Lucia Anısına: Beyond The Memory” projesiyle 8 Temmuz Cumartesi günü 21.30’daMatraş’ın gösteri sponsorluğunda Zorlu PSM Ana Sahne’de tüm müzikseverleri bir araya getirecek. İstanbul Caz Festivali en yüksek katkıda bulunan mekan sponsoru Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek gecede, sanatçının kariyerinin çeşitli evrelerinde birlikte çalıştığı, Jorge Pardo, Carles Benavent, Jose Maria Bandera, Nino Josele, El Piranha, David de Jacoba gibi yıldız müzisyenler aynı sahnede bir araya gelecek.

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