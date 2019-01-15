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24 ayar altınla pizza yaptı

15 Ocak 2019 22:18

Bursa'da İtalyan Mutfağı İrfan Yalçın yaptığı altınlı pizza ile Türkiye'de ilke imza attı. Amerika'nın bazı eyaletlerinde bin dolardan satılan 24 ayar yaprak altınların kullanıldığı pizzayı 100 lira fiyatla restoran menüsüne ekleyen Yalçın, Herkesin altın yemeyi denemesini istedik dedi. Bursa'da 21 yıldır İtalyan Mutfağı Ustalığı yapan ve 3 yıldır da 14 şubeli İtalyan Mutfağı restoren zinciri işleten İrfan Yalçın, bir televizyon haberinde gördüğü altın tozlu ıstakoz çorbasından esinlenerek altınlı yemek fikrini kendi ustalık alanı olan İtalyan Mutfağının meşhur yemeği olan pizza ile birleştirdi. Amerika'dan ithal ettiği sertifikalı 24 ayar yaprak altınlarla pizza yapan Yalçın tarihte Firavunların ve Roma İmparatorlarının kahvaltıda altın yediğine dikkat çekti. Uzun bir araştırma ve deneme sürecinden sonra altınlı pizzayı müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyleyen Yalçın yaptığı açıklamada, Altınlı pizza aslında ütopya gibi gözükse de çok basit bir olaydı. Yıllar önce bir televizyon kanalında çıkan haberde Fransa'da bir restoran altın tozuyla yapılan bir ıstakoz çorbası gördüm. Altının yemeklerde kullanılabildiğini gördükten sonra bunu kendime misyon edinip araştırmaya başladım. 'Altın tozu nasıl elde edilir', 'Altın nasıl yenilir', 'Zararı var mıdır', 'Altını kimler tüketiyor' gibi soruların cevaplarını aradım. Detaylı araştırınca gördüm ki çok maliyetli bir durum da yok. Fazla tüketilmediği takdirde sağlığa bir olumsuz etkisi de yok. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi altın yemenin de fazlası zarar ancak ayarında tüketildiğinde vücuda katkı dahi sağlıyor. Altın, vücutta eksik olan mineralleri sağlayabiliyor. Buna istinaden araştırmalarımda elde ettiğim bir başka sonuç ise Mısır Firavunlarının ve Roma Krallarının günde 1 grama kadar sabah kahvaltılarında altın yemeleri oldu. Bunun amacı vücudun ihtiyacı olan mineralleri karşılamaktı dedi.

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