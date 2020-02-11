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236 gündür ölüm orucunda | Grup Yorum üyesi Bölek: Açlığımıza 1 günlük açlığınızla ses olun

11 Şubat 2020 18:52

236 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek, vatandaşları yaşadığı açlığı paylaşmaya davet etti.

Bölek, "Açlığımıza 1 günlük açlığınızla ses olun" dedi. 

Bölek, 11-15 Şubat arasındaki tarihlerde herkesi 'bulunduğu yerden yaşadığı açlığın videosunu kendisiyle paylaşmaya' davet etti.

Vatandaşlardan ölüm oruçlarına destek olması için çağrıda bulunan Bölek, "Bulunduğunuz her yerden, ofisten, iş yerinden yaptığınız '1 günlük destek açlık grevinin' videosunu atarak bize destek olmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.  

Helin Bölek’in ölüm orucu 236'ıncı gününde

Grup Yorum üyeleri, tutuklu üyelerinin tahliye edilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması talebiyle önce açlık grevine başlamış, ardından eylemi ölüm orucuna dönüştürmüştü. Silivri 9 Nolu Kapalı Cezaevi’nde açlık grevi eylemini 199’uncu gününde ölüm orucuna çeviren İbrahim Gökçek’in eylemi 239’uncu gününde.

Aynı taleple açlık grevinin 213’üncü gününde ölüm orucuna geçen Helin Bölek’in eylemi ise 236'ıncı gününe girdi. 

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