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Sağlık çalışanlarının çocukları '23 Nisan' için şarkı söyledi: 'Bir umuttur yaşatan insanı'

22 Nisan 2020 11:15

Bu yıl 100. yılı kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na saatler kala yeni tip Koronavirüs günlerinde salgınla en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının çocukları, Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Sözlerimi Geri Alamam' şarkısını söyledi. 

Videonun başında gözüken Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu da "Nöbetlere, anne babalarının evde olmadığı günlere alışkın, kaygıyla bekleyen ama gurur duyan, bu zor, kederli günlerde neşelerini paylaşmak için duygularını şarkılara döken, umutları sonsuz, sesleri yenilgi tanımaz çocuklarımıza sevgiyle" dedi. 

Videonun sonunda, "Bizler Hipokrat'tan bu yana bu topraklarda vardık, var olmaya devam edeceğiz. Topluma verdiğimiz sözü tutuyor. Çocuklarımızın sağlıklı geleceği için yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" denildi. 

 

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