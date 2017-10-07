23 metreden ters takla attı!

Ekstrem sporlar konusunda uzman motosikletçi Travis Pastrana Londra'nın ünlü Thames nehrine kurulan iki mavna arasındaki 23 metreden motoruyla atlarken attığı ters takla ile, bunu deneyen son sporcunun ciddi olarak sakatlanmasından tam 11 yıl sonra gösterisini başarıyla gerçekleştirdi. 2006 yılında motorcu Mike Metzger Los Angeles'ta bir televizyon programında bu atlayışın bir benzerini gerçekleştirmek isterken ciddi biçimde yaralanmıştı. 2006 yılından bu yana bu tarz bir atlayış ilk defa gerçekleşmiş oldu.