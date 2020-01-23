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23 farklı ülke vatandaşının konuşmasını taklit eden garsonu milyonlar izledi

23 Ocak 2020 14:14

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde garsonluk yapan Kadir Demir, 23 farklı ülke vatandaşının konuşmalarının taklidini yaparak sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Otele gelen farklı ülke vatandaşı turistler ile iletişime geçen ve onların konuşmalarını yakından dinleyen Demir, turistlerin konuşmalarını taklit etmeye başladı. 1,5 yıldır birçok ülkenin konuşma dilini taklit eden Demir, bir gün arkadaşının tavsiyesi ile farklı ülkelerin konuşma dillerini taklit ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. 

Yayınladığı videonun 8 milyona yakın kişi tarafından izlendiğini söyleyen Demir, "Çalıştığım otele gelen turistlerin konuşmalarını merak ediyordum. Daha sonra onları yakından dinledim. Denemeler yaptım. Sonra tuttu. Herkes izlemeye başladı. Turistler çok hoş karşıladı. İspanyolca, Arapça, Hintçe, Japonca daha birçok ülkenin konuşmasını taklit ediyorum. Arkadaşlarımdan özgüven aldım. Çok iyi yorumlar alıyorum. Dünyanın dört bir yanından mesajlar aldım. Devam ettireceğim” dedi.

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