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22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı

10 Nisan 2018 00:19

Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde 2017-2018 sezonu adayları belli oldu. Bu yıl 22. kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen'in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. 9 Nisan 2018 Pazartesi akşamı gerçekleştirilen basın toplantısında Özel Ödül sahipleri de ilan edildi. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün Yücel Erten'e, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nün ise Yuva isimli oyunuyla Sami Berat Marçalı'ya verilmesini kararlaştırdı. Haldun Dormen Özel Ödülü'nü Bir Baba Hamlet oyunu kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü'nü Tijen Par aldı. Toplam 11 ana, 4 özel kategoride verilecek 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri 14 Mayıs 2018'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Törende bu yıldan itibaren her sene bir kadın ve bir erkek tiyatro sanatçısı sunuculuk yapacak. Bu bağlamda 14 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri töreninin sunuculuğunu oyuncular Ece Dizdar ve Engin Hepileri üstlenecek.

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