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22 metre uzunluğundaki bir tekne yanarak battı, 5 kişi bota binerek kurtuldu

Bottaki 5 kişinin, tekne sahibi tarafından deniz uçağı ile denizden alındığı öğrenildi

23 Ağustos 2021 16:26

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 22 metre uzunluğundaki bir tekne alev alev yanarak battı. Teknedeki 5 kişi bota binerek kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Mazı Mahallesi açıklarında meydana geldi. Mazı açıklarında demirli haldeki 22 metre uzunluğundaki 'Frida' isimli motoryatta yangın çıktı. Yangın esnasında teknede bulunan 2'si mürettebat 3'ü misafir toplam 5 kişi, teknedeki bota binerek kurtuldu. Alev alev yanan tekneden çıkan siyah dumanlar, Gökova Körfezi'nin birçok yerinden görüldü.

İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yanan motoryata müdahale etti. Tekne yanarak batarken, can kaybı yaşanmadı. Bottaki 5 kişinin, tekne sahibi tarafından deniz uçağı ile denizden alındığı öğrenildi.

BodrumMuğlayanarak batan tekne

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