2030'dan geldiğini iddia eden "zaman yolcusu" yalan makinesi testinden geçti

2030 yılından geldiğini öne süren Noah adlı kişi, iddialarını kanıtlamak için yalan makinesi testine girdi ve testten geçmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl sosyal medyada yer bulan 2030 yılından geldiğini öne süren Noah isimli kişi bu sefer İngiliz basınının gündeminde...Daha önce yayınlanan videolarında geleceğe dair iddialarda bulunan ve anonim kalmak isteyen Noah 2030 yılından geldiğini ve zaman yolcuğunun o yıllarda keşfedildiğini söylüyordu. İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç iddialarını kanıtlamak için yalan makinesi testine girdi ve testten geçmeyi başardı.