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2020 yılını simgeleyen görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi

18 Nisan 2020 15:56

İnternette en çok izlenen videolardan hazırlanan bir video derlemesi sosyal medyada 2020 yılına gönderme yapılarak paylaşıldı. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video ile 2020 yılında yaşananlara gönderme yapıldı. 

Ev içinde, spor yaparken veya sokakta yürürken insanların yaşadığı talihsiz olay ve kazaların derlendiği videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcıları, savaş, deprem ve salgınla başlayan 2020 yılına gönderme yapan mesajlar verdi. 

 

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