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2019’da “Patlıcan pahalıysa dünyanın sonu değil, beka yenir mi?” diyen Bahçeli, bugün “Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz” dedi

''Hamdolosun yağımız da var, yakacağımız da var, unumuz da var, tuzumuz da var''

08 Mart 2022 13:51

2019 yılında Aksaray'da yaptığı konuşmada “Patlıcan pahalıysa dünyanın sonu değil, beka yenir mi?” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında “Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz” ifadelerini kullandı. 

Bahçeli bugünkü grup toplantısındaki konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi;

''Ucuz yağ alabilmek için marketlere yığınak yapılması, insanlarımızın birbirinin üstüne çıkma pahasına  telaşlanması bize yakışmayan, sağduyumuzu yansıtmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Hamdolosun yağımız da var, yakacağımız da var, unumuz da var, tuzumuz da var. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin Azak Denizi'nde Türkiye'ye ait 15 geminin geçişine izin verilmemesiyle ülkemizdeki yağ stoklarının azaldığını ve durum böyleyken nisan ayının ortasına kadar yetecek yağımızın kaldığını açıklaması da sorumsuzluktur.''

Bahçeli 2019 yılında Aksaray'da yaptığı konuşmada da şunları söylemişti;

''Patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir. Beka ucuzluğu, pahalılığı söz konusu olur mu? Beka yenir mi? Beka olmadan kundaktaki yavruların ömürlerinden, gelecek düşlerinden bahsedilebilir mi? Beka yoksa bereket yoktur.''

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