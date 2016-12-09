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2017 Oscar'ın iddialı adayı 'La La Land', bugün ABD'de vizyona girdi

09 Aralık 2016 14:26

La La Land (Aşıklar Şehri) müzikal komedi filmi, ABD'de bugün vizyona girdi. Oscar ödüllü Whiplash’in yazarı Damien Chazelle’in yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda ise Ryan Gosling, Emma Stone ve J.K. Simmons yer alıyor. Daha önce Oscar’a adaylığı da bulunan oyuncuların birlikte rol aldığı “La La Land” isimli müzikalin 2017 Akdemi Törenleri’nde iddialı yapımlardan olduğu ifade ediliyor. Film ayrıca Dünya'nın en önemli sinema festivallerinden biri olan, 2016 Venedik Fim Festivali'nin açılış filmi olarak belirlenmişti

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2017OscaradayLa La Land müzikaliABDvizyonRyan GoslingEmma StoneJ.K. SimmonsVenedik Film festivali

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