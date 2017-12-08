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Spor

2017 Ballon d'Or ödülü Christiano Ronaldo'nun...

08 Aralık 2017 14:13

2017 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız son 5 yılda 4. toplamda 5. Ballon d'Or'unu alarak ezeli rakibi Messi ile ödül sayısını eşitledi. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden FIFA Ballon d’Or bu akşam sahibini buldu. Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, 5. kez altın topu alarak ezeli rakibi Barcelona’nın yıldızı Messi’yi yakaladı. İspanyol ekibinin yıldız oyuncusu daha önce 2008, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında da bu ödülü kazanmayı başarmıştı. Arjantinli yıldız Messi de 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yılında kazanmıştı.

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