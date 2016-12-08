2016 Venedik Film Festivali Jüri Büyük Ödülü'nü alan 'Gece Hayvanları' vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta Tom Ford'un yönettiği ve başrollerinde Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Laura Linney, Armie Hammer ve Karl Glusman'ın yer aldığı "Gece Hayvanları" izleyici ile buluşacak. Gece Hayvanları filmi 73. Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü. İç içe anlatılan iki gerilimli hikayenin ele alındığı film, bir yanda 20 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yazdığı ve kendisine yolladığı taslak halindeki romanı okudukça geçmişindeki karanlık anılarla yüzleşen bir kadını, diğer yanda ise ailesiyle çıktığı gezi kabusa dönen bir adamın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.