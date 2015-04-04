2000'lerin gençleri 90'lı yılların popüler şarkılarına ne tepki verdi?

The Fine Bros.’un Youtube kanalının bir klasik haline gelen serisi devam ediyor. Günümüz çocukları/gençlerini alıp, onları kendi zamanlarına ait olmayan popüler kültür klasikleriyle buluşturan kanalın bu seferki malzemesi, 90’ların hit şarkıları. Green Day, Mariah Carey, Chumbawamba, Tool, Coolio ve Backstreet Boys’un bir döneme damgasını vurmuş şarkıları karşısında kimi zaman tepkisiz kalan, kimi zaman ise heyecanlı bir şekilde şarkının kime ait olduğunu söyleyen gençler, sıcağı sıcağına tanık olamadıkları 90’lar karşısında büyük bir sınav veriyorlar.