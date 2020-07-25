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200 yıllık tarihi konaklar alevlere teslim oldu

25 Temmuz 2020 09:13

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 200 yıllık iki tarihi konakta yangın çıktı.  

Tarihi Çarşı bölgesinde otel olarak kullanılan Osman Şenol'a ait 3 katlı tarihi konakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede hızla yayılan alevler iki asırlık binayı tamamen sararken, yangın bitişikte bulunan Ali ve Orhan Demirci’ye ait 3 katlı konağa sıçradı. 

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile birlikte olay yerine gelerek yangın ile ilgili bilgiler aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, iki tarihi konağın yangına maruz kalarak büyük hasar aldığını ifade ederek, “Safranbolu Belediyesi’ne, Karabük Belediyesi’ne ait itfaiye araçlarımız, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler, KARDEMİR’e ait itfaiyelerle ve özel şahıslara ait tankerlerle söndürmeye çalışıyor arkadaşlarımız. Kontrol altına alındı şuan için. Soğutma çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

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Karabük Valisi Fuat GürelSafranbolutarihi konakyangın

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