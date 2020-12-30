200'ün üzerinde sığınmacıyı taşıyan gemi yakalandı

30 Aralık 2020 12:27
Dün İstanbul'dan yola çıkan sığınmacıların içinde bulunduğu Atlas adlı gemi, Çeşme'de yakalandı. Geminin içinde çeşitli milletlerden 200'ün üzerinde sığınmacının bulunduğu öğrenildi.
Dün İstanbul'dan İtalya'ya gitmek için yola çıkan Atlas adlı gemi, bugün sabah saatlerinde İzmir Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak Çeşme İskelesine getirildi. Geminin ambarında Suriye, Afganistan, Irak uyruklu 200'ün üzerinde sığınmacının bulunduğu tespit edildi. Sığınmacıların gemiye binerken kişi başı 6 bin euro ödediği öğrenilirken, işlemlerinin tamamlanması sonrası İzmir İl Göç İdaresine sevk edileceği belirtildi.
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