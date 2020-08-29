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200 sığınmacıyı taşıyan gemi günlerdir güvenli bir liman arıyor

29 Ağustos 2020 11:54

Alman bir sivil toplum örgütüne ait Sea-Watch 4 gemisi, Akdeniz'de kurtarılan yaklaşık 200 sığınmacıyı karaya çıkarmak için günlerdir güvenli bir liman arıyor.

Şu anda Libya açıklarında faaliyet gösteren tek insani yardım gemisi Sea Watch 4, 24 Ağustos tarihinde 48 saat içinde üçüncü kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi. Kurtarma ekiplerinin işini zorlaştıran iki metreyi bulan dalgalara rağmen yaklaşık 100 kişi kurtarıldı.

Diğer kurtarma operasyonları 22 ve 23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

İlk kurtarma operasyonunda 7 kişiye ulaşıldı, ikinci operasyonda ise şişme botlarda bulunan 97 kişi kurtarıldı.

 

Kaynak: Euronews

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