'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk Levent, bebek bezi reklamında oynadı

Şarkıcı Haluk Levent, 200 öğrenciye her ay 300 TL burs sözü alarak bir bebek bezi reklamında oynadı.

Teklifi duyduğunda 'şaka zannettiğini' söyleyen Levent, "Senin çocuklara karşı hassas olduğunu biliyoruz. Biz katkısız bir bebek bezi yapıyoruz' dediler. İncelemek için fabrikasına kadar gittim. Her şeyi inceledim, ondan sonra oturup pazarlık yapıp anlaştık" dedi.

"Anlaşma yaparken bir şartımın olduğunu söyledim" diyen Levent, "200 öğrencinin her ay 300 TL burs parasını yatıracaksınız' dedim. Ve bugünden itibaren o öğrencilerin bursları yatmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Şarkıcı Haluk Levent, markanın bursları yarın (13 Şubat) hesaplarına yatıracağını sosyal medya hesabından duyurdu.