200 kişi belediyenin iftarından sonra hastaneye kaldırıldı

Konya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerde düzenlenen iftarda, yaklaşık 200 kişi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nce Ramazan ayı nedeniyle her gün farklı mahallerle iftar yemeği veriliyor. Belediye tarafından geçen cumartesi günü merkez Karatay ilçesinin Doğanlar ve Büyüksinan mahallelerinde, dün de merkez Meram ilçesinin Yenice, Kovanağzı, Batı Hadimi, Ladikli ve Arif Bilge mahallerini kapsayan 2 farklı noktada iftar düzenledi. İftar yemeğine mahallelerde oturan binlerce kişi katıldı. İftarda, 2 yemek firması tarafından hazırlanan çorba, etli pilav, helva ikram edildi. Yemek yedikten sonra evlerine dönen mahalle sakinlerinden karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti başlayanlardan bazıları, ambulanslarla bazıları da kendi imkanlarıyla hastanelere müracaat etti. 2 günde yaklaşık 200 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenilirken, bu sayının özel hastanelerle birlikte artabileceği belirtildi. Olayın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce yemeklerden numune alınıp, inceleme başlatıldığı öğrenildi.