20 yıldır AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: Birçok şeyi inkar ediyorduk doğruymuş, AK Parti için binlerce insanın kalbini kırdık; hepsinden özür diliyorum

Kendine Muhabir isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan bir vatandaş 20 yıldır AKP'ye oy verdiğini ve bu yüzden de yakın çevresi ile tartıştığını, küstüğünü dile getirdi. Vatandaş, "Benim bütün imkanlarımı aldın başka millete veriyorsun, senin ne hakkın var" diyerek iktidara tepki gösterirken, binlerce insanın kalbini kırdığını ve hepsinden özür dilediğini söyledi.

Vatandaş, "Çıktı ya para sayma makinası. Meğer onlar doğruymuş. AK Parti için binlerce insanın kalbini kırdık. İzleyen varsa hepsinden özür diliyorum" dedi.