20 suç kaydı olan ve 24 yıl ceza alan kişi 3 yılda çıktığını söyledi, Müge Anlı şaşırdı: "Boşa mı kürek çekiyoruz"

Müge Anlı ile "Tatlı Sert" programına konuk olan bir kişinin 24 yıl ceza alarak 2017 yılında cezaevine girdiğini ve infaz yasasından faydalanarak çıktığını söylemesi üzerine stüdyoda şaşkınlık yarattı.

Konuğa, "Sen birini mi öldürdün" sorusunu soran Müge Anlı, cevap alamayınca "Madem 24 yıl ceza aldın, şimdi nasıl dışarıdasın" diye sordu.

2017'de cezaevine girdiğini ve çıkarılan yasalarla birlikte tahliye edildiğini söyleyen konuğun sözleri üzerine şaşkınlık yaşayan Anlı, "24 yıl ceza alması için birinin ne yapması gerektiğini biliyoruz. O zaman boşa mı kürek çekiyoruz" dedi.

Yayın sırasında konuğun annesi de oğlunun 20 dosyası olduğunu söyledi.